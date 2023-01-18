Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Ego (Erkeğe Güven Olmaz) yakında Fox TV'de yayınlanacak. Dizi başlamadan önce oyuncu kadrosu merak edildi. Peki, Ego dizisi oyuncuları kimler? Ego (Erkeğe Güven Olmaz) oyuncu kadrosu! Ego konusu nedir, ilk bölüm ne zaman başlayacak? Ego oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Erkeğe Güven Olmaz kısaca EGO dizisinin oyuncuları kimlerdir merak edildi. Peki, Erkeğe Güven Olmaz oyuncu kadrosundaki isimler kimler? Erkeğe Güven Olmaz başrollerinde kimler var?

EGO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EGO dizisi yakında Fox TV'de başlayacak. Tarihi henüz belli olmadı.

EGO AÇILIMI NE?

EGO "Erkeğe Güven Olmaz" ifadesinin kısaltmasıdır.

EGO DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Elif'le (Rüya Helin Demirbulut) Erhan (Alperen Duymaz) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan'ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır. Birlikte gittikleri, Erhan'ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan'ın patronu Sibel'in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir…

EGO OYUNCULARI KİMLER?

Alperen Duymaz

Melisa Aslı Pamuk

Ahmet Kayakesen

Rüya Helin Demirbulut

Hülya Gülşen Irmak

Derya Beşerler

Can Adalıer

Emirhan Dönmez

Tuna Orhan

Naz Sayıner

Ahmet Şeninak

Erdal Küçükkömürcü