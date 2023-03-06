Diziseverler tarafından her yeni bölümü merakla beklenen Ego dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Ego dizisi oyuncuları kimler? Ego dizisi konusu nedir?

Ego dizisi oyuncuları! Diziseverler tarafından her yeni bölümü merakla beklenen Ego dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Ego dizisi oyuncuları kimler? Ego dizisi konusu nedir? Detaylar...

EGO DİZİSİ OYUNCULARI

Alperen Duymaz - Erhan Yıldırım

Melisa Aslı Pamuk - Sibel Koraslan

Ahmet Kayakesen - Tuncay Koraslan

Rüya Helin Demirbulut - Elif Tekin

Erdal Küçükkömürcü - Tahir Koraslan

Tuna Orhan - Burhan

Hülya Gülşen - Şükran

Derya Beşerler - Begüm Koraslan

Aziz Caner İnan - Zafer

Şafak Pekdemir - Esin

Naz Sayıner - Senem

Emirhan Dönmez - Arda

Can Sertaç Adalıer - Samet

Toprak Kıvılcım - Berkay

Eylül Akdağ

Eslem Barutçu

Ahmet Şeninak

EGO KONUSU

Elif'le (Rüya Helin Demirbulut) Erhan (Alperen Duymaz) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan'ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır. Birlikte gittikleri, Erhan'ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan'ın patronu Sibel'in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir…