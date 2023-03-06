Ego dizisi oyuncuları kimler? Ego dizisi konusu nedir?
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Diziseverler tarafından her yeni bölümü merakla beklenen Ego dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Ego dizisi oyuncuları kimler? Ego dizisi konusu nedir?
Ego dizisi oyuncuları! Diziseverler tarafından her yeni bölümü merakla beklenen Ego dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Ego dizisi oyuncuları kimler? Ego dizisi konusu nedir? Detaylar...
EGO DİZİSİ OYUNCULARI
- Alperen Duymaz - Erhan Yıldırım
- Melisa Aslı Pamuk - Sibel Koraslan
- Ahmet Kayakesen - Tuncay Koraslan
- Rüya Helin Demirbulut - Elif Tekin
- Erdal Küçükkömürcü - Tahir Koraslan
- Tuna Orhan - Burhan
- Hülya Gülşen - Şükran
- Derya Beşerler - Begüm Koraslan
- Aziz Caner İnan - Zafer
- Şafak Pekdemir - Esin
- Naz Sayıner - Senem
- Emirhan Dönmez - Arda
- Can Sertaç Adalıer - Samet
- Toprak Kıvılcım - Berkay
- Eylül Akdağ
- Eslem Barutçu
- Ahmet Şeninak
EGO KONUSU
Elif'le (Rüya Helin Demirbulut) Erhan (Alperen Duymaz) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan'ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır. Birlikte gittikleri, Erhan'ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan'ın patronu Sibel'in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir…