Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un başrollerinde yer aldığı Ego dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geri dönüyor. Kamuoyunda "Aslın felaketi" olarak bilinen milletimizi derinden yaralayan Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremler nedeniyle iki hafta ara verilen dizinin konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Ego dizisi ne zaman, saat kaçta? Ego dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Ego dizisinin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

EGO dizisi için beklenen gün geldi. Oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgi çeken ve uzun zamandır tanıtımları dönene Erkeğe Güven Olmaz dizisinin başrollerinde Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz yer alıyor. Peki, Ego dizsinin konusu nedir? Ego dizisi ne zaman, saat kaçta? Ego dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Ego dizisinin oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde...

EGO DİZSİ NE ZAMAN ,SAAT KAÇTA VE HANGİ KANADA?

Ekranların sevilen dizsi "Ego" dizisi her pazar yeni bölümleriyle FOX TV de izleyicisiyle buluşuyor.

EGO DİZSİNİN KONUSU NEDİR?

Erhan (Alperen Duymaz) ile Elif (Rüya Helin Demirbulut) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan'ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır. Birlikte gittikleri, Erhan'ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan'ın patronu Sibel'in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir.

EGO DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

FOX TV nin sekilen yeni dizsi EGO dizisinin oyuncu kadrosu şu şekilde:

Melisa Pamuk (Sibel)

Alperen Duymaz (Erhan)

Rüya Helin Demirbulut (Elif)

Erdal Küçükkömürcü

Ahmet Kayakesen (Tuncay)

Naz Sayıner (Senem)

Derya Beşerler (Begüm)

Emirhan Dönmez (Arda)

Hülya Gülşen (Şükran)