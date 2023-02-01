Ego dizisi ne zaman başlayacak? Ego dizisinin konusu ne? Ego dizisinin oyuncuları kimler?

Fox TV'nin yeni dizisi Erkeğe Güven Olmaz (EGO) oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. izleyiciler tarafından araştırılan yeni dizi Egonun Pastel film imzalı yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün yaptığı EGO dizisinin yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta oturuyor. Peki, Ego dizisi ne zaman başlayacak? Ego dizisinin konusu ne? Ego dizsi hangi kanaldan yayınlanacak? Ego dizisinin oyuncuları kimler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Pastel film imzalı yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün yaptığı EGO dizisinin yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta oturuyor. İzleyiciler EGO dizisinin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. Peki, Ego ne zaman başlayacak? Ego dizisinin konusu ne? Ego dizsi hangi kanaldan yayınlanacak? Ego dizisinin oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde...

EGO DİZSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?

Fox Tv ekranlarda izleyicisiyle buluşacak yeni dizi Ego her hafta Pazar günleri ekranagelecek dizinin oyuncukadrosunda şu isimler yer alıyor: Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen, Rüya Helin Demirbulut, Tuna Orhan, Hülya Gülşen Irmak, Derya Beşerler, Can Adalıer, Emirhan Dönmez, Naz Sayıner, Ahmet Şeninak ve Erdal Küçükkömürcü gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

EGO DİZİSİNİN KONUSU NE?

Geçtiğimiz akşam yayınlanan tanıtımla beraber, her bölüm heyecanın artacağının sinyallerini veren "Ego "da; Erhan (Alperen Duymaz) ile Elif birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan'ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır. Birlikte gittikleri, Erhan'ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan'ın patronu Sibel'in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir…

EGO DİZSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fox Tv nin yeni dizisi Ego ilk bölümüyle 5 Şubat Pazar günü saat 20.00 da izleyicisiyle buluşacak.