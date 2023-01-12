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Ego dizisi konusu ne? Erkeğe Güven Olmaz dizisi oyuncu kadrosu! Ego dizisi uyarlama mı, konusu nedir?

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Ego dizisi konusu ne? Erkeğe Güven Olmaz dizisi oyuncu kadrosu! Ego dizisi uyarlama mı, konusu nedir?

Fox Tv'nin yeni dizisi Erkeğe Güven Olmaz(EGO) oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Ego dizisinde rol alan ünlüler araştırılıyor. Peki, Ego dizisi konusu ne? Erkeğe Güven Olmaz dizisi oyuncu kadrosu! Ego dizisi uyarlama mı, konusu nedir? İşte detaylar...

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Ego oyuncu kadrosu! Başrollerinde Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un yer aldığı Erkeğe Güven Olmaz dizisi Fox Tv ekranlarında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ego'nun fragmanı merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncularını araştırmakta. Erkeğe Güven Olmaz dizisinin oyuncu kadrosu aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ego dizisi konusu ne? Erkeğe Güven Olmaz dizisi oyuncu kadrosu! Ego dizisi uyarlama mı, konusu nedir? Detaylar haberimizde...

EGO DİZİSİ KONUSU NE?

Elif'le (Rüya Helin Demirbulut) Erhan (Alperen Duymaz) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan'ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır. Birlikte gittikleri, Erhan'ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan'ın patronu Sibel'in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir…

ERKEĞE GÜVEN OLMAZ OYUNCU KADROSU!

Fox Tv'nin yeni dizisi Erkeğe Güven Olmaz'ın oyuncu kadrosunda Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen, Rüya Helin Demirbulut, Hülya Gülşen Irmak, Derya Beşerler, Can Adalıer, Emirhan Dönmez, Tuna Orhan, Naz Sayıner, Ahmet Şeninak ve Erdal Küçükkömürcü gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Erkeğe Güven Olmaz Melisa Aslı Pamuk Alperen Duymaz Gündem Magazin Haberler

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