Üye Girişi
Haberi Paylaş
EGO dizisi final mi? EGO bitiyor mu, neden bitiyor? EGO neden final yapıyor?

EGO dizisi final mi? EGO bitiyor mu, neden bitiyor? EGO neden final yapıyor?

Gündem Haberleri

Ego dizisinin yeni bölümü sonrasında final mi sorusu araştırılmaya başlandı. Ego dizisi neden bitiyor merak konusu oldu. Peki, EGO dizisi final mi? EGO bitiyor mu, neden bitiyor? EGO neden final yapıyor? İşte detaylar...

Reytinglere yenilen EGO dizisi için final kararı verildiReytinglere yenilen EGO dizisi için final kararı verildi

Başrollerinde Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz'ın yer aldığı Ego dizisi farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Ego dizisinin yeni bölümü sonrasında final mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Fox Tv'de yayınlana Ego neden final yapacak merak konusu oldu. Peki, EGO dizisi final mi? EGO bitiyor mu, neden bitiyor? EGO neden final yapıyor? Detaylar haberimizde...

EGO DİZİSİ FİNAL Mİ?

Çekimleri başladıktan sonra sette yaşanan tartışmalarla gündeme gelen EGO dizisi için final kararı verildi. Reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayan dizi 13. bölümle ekrana veda edecek. Dizinin başrollerinden final kararıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Ego Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title