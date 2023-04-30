Ego dizisinin yeni bölümü sonrasında final mi sorusu araştırılmaya başlandı. Ego dizisi neden bitiyor merak konusu oldu. Peki, EGO dizisi final mi? EGO bitiyor mu, neden bitiyor? EGO neden final yapıyor? İşte detaylar...

Başrollerinde Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz'ın yer aldığı Ego dizisi farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Ego dizisinin yeni bölümü sonrasında final mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Fox Tv'de yayınlana Ego neden final yapacak merak konusu oldu. Peki, EGO dizisi final mi? EGO bitiyor mu, neden bitiyor? EGO neden final yapıyor? Detaylar haberimizde...

EGO DİZİSİ FİNAL Mİ?

Çekimleri başladıktan sonra sette yaşanan tartışmalarla gündeme gelen EGO dizisi için final kararı verildi. Reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayan dizi 13. bölümle ekrana veda edecek. Dizinin başrollerinden final kararıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.