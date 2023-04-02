Ego dizisi 7.bölüm İZLE! 2 Nisan Ego yeni bölüm İZLE! Ego dizisi yeni bölüm izleme linki!

Fox Tv'nin yeni dizisi Erkeğe Güven Olmaz(EGO) oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Ego dizisinin yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. Peki, Ego dizisi nereden, nasıl izlenir? İşte detaylar...

Başrollerinde Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un yer aldığı Erkeğe Güven Olmaz dizisi Fox Tv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ego'nun yeni bölümü merak uyandırdı. Erkeğe Güven Olmaz dizisinin yeni bölümü aratılan konular arasında yer alıyor. İşte, EGO 7. bölüm İZLE! Detaylar haberimizde...

EGO OYUNCU KADROSU!

Fox Tv'nin yeni dizisi Erkeğe Güven Olmaz'ın oyuncu kadrosunda Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen, Rüya Helin Demirbulut, Hülya Gülşen Irmak, Derya Beşerler, Can Adalıer, Emirhan Dönmez, Tuna Orhan, Naz Sayıner, Ahmet Şeninak ve Erdal Küçükkömürcü gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

EGO DİZİSİ KONUSU NE?

Elif'le (Rüya Helin Demirbulut) Erhan (Alperen Duymaz) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan'ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır. Birlikte gittikleri, Erhan'ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan'ın patronu Sibel'in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir…