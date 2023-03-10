EGO Begüm kimdir, kim canlandırıyor? EGO dizisi Begüm Koraslan (Derya Beşerler) kimdir, kaç yaşında, nereli?

EGO, Pastel Film imzalı, ilk bölümü 5 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Doğa Can Anafarta'nın yaptığı, senaryosunu Erkan Birgören ve Tuna Görgün'ün yazdığı, başrollerini Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen ve Rüya Helin Demirbulut'un paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. EGO dizisi Begüm kimdir, kim canlandırıyor? EGO Begüm Koraslan (Derya Beşerler) kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayrıntılar sizlerle...

EGO BEGÜM KORASLAN KİMDİR?

Begüm Koraslan

DERYA BEŞERLER

Begüm, 30-35 yaşları arasında, narin, minyon ancak sert görünümlü, mutsuz bir kadın. Görünüşüne, aksesuarlarına, ayakkabılarına çok dikkat eder. Pahalı ama ince bir zevki vardır. Özel birkaç kuyumcudan, Londra'daki, Milano'daki özel butiklerden giyinir. Begüm'ün sırça köşkü hayalleri, bir masal prensesi olarak girdiği evde, ailenin ve Tuncay'ın gerçeğiyle çarpışınca tuzla buz olmuştur. Büyük aşkla evlendiğini sanırken bir proje evliliğinin parçası olduğunu ve o evde, yalnızca ve yalnızca bir erkek çocuk doğurursa itibar göreceğini anlar. Tuncay'ın onu sürekli aldatması da cabasıdır.

EGO BEGÜM KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

EGO dizisinde Begüm Koraslan karakterini "Derya Beşerler" canlandırmaktadır.

DERYA BEŞERLER KİMDİR?

Derya Beşerler 1985 yılında İzmir'de doğdu. İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nden mezun oldu. Yeditepe Üniversitesi Sinema - TV bölümünü burslu tamamladıktan sonra, ilk stajını Canım Ailem dizisinde yaptı. Burada hem reji, hem de oyunculuk yapan oyuncu daha sonra çeşitli reklam ve filmlerde reji ve oyunculuğu aynı anda sürdürdü. 2013 yılında Aşk Emek İster dizisi ile oyunculuk kariyerine tam anlamıyla geçiş yapan oyuncu, alanında uzman oyuncu koçları ve atölyelere katılarak kendini bu alanda geliştirdi. "Kısa Bir Ara" programıyla sunuculuk alnında da kendini ispatlayan oyuncu günümüzde çeşitli film, dizi ve projelerde yer almaya devam etmektedir.