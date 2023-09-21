Ankara'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara toplu taşıma ücretli mi ve EGO 65 yaş ücretli mi soruları gündeme geliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 65 yaş üstünü ücretsiz taşımayı reddeden özel halk otobüslerine rest çekti. Peki, EGO 65 yaş ücretli mi? 65 yaş üstü toplu taşıma ulaşımı kalktı mı?

EGO 65 yaş ücretli mi ve 65 yaş üstü toplu taşıma ulaşımı kalktı mı soruları merak ediliyor. Konu hakkında açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EGO 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için bilgi verdi. EGO 65 yaş ücretli mi ve 65 yaş üstü toplu taşıma ulaşımı kalktı mı gündeme geliyor. EGO 65 yaş ücretli mi? 65 yaş üstü toplu taşıma ulaşımı kalktı mı? Detaylar haberimizdedir…

EGO 65 YAŞ ÜCRETLİ Mİ?

Ankara'daki Özel Halk Otobüsü sahiplerinin, zarar ettikleri gerekçesiyle ücretsiz taşıma hakkı olanları artık taşamayacaklarını açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise artan maliyetlere rağmen özel otobüslere destek olduklarını, Eylül 2023 ayına kadar EGO'nun zararının 3 milyar TL'yi bulduğunu açıkladı. Başkan Yavaş, ücretsiz binme hakkı olduğu halde vatandaşın özel halk otobüslerine alınmaması halinde plakaların kendilerine bildirilmesini, gereğini yapacaklarını açıkladı.

65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA ULAŞIMI KALKTI MI?

Mansur Yavaş, X (Twitter) hesabından şunları kaydetti: "Sevgili hemşehrilerim göreve geldiğimizden beri artan maliyetlere rağmen toplu ulaşım kullananlar Belediyemizce sübvanse edilerek ucuz taşımacılık yapmaktayız. Ego'nun artan maliyetler nedeniyle sadece 2023 Eylül ayına kadar olan zararı 3 milyar TL'ye yaklaşmaktadır. Ayrıca özel taşımacılık yapan halk otobüslerine de düzenli destek olunmaktadır.

"BELEDİYELERE BİLDİRİLEN PLAKALAR HAKKINDA GEREKEN YAPILACAK"

Meclisteki muhalefet üyeleri Belediye Kanunu'nun 62.maddesine aykırı olarak Ego'nun tümden iflasına yönelik önerge vermişler ve tarafımdan veto edilmiştir. Kanuna ve sözleşmeye aykırı hareket eden işleticiler trafikten men edilerek yasal işlem yapılacaktır. Bundan sonra da gelir desteği verilmeyecektir. Mevzuat gereği indirimli ve ücretsiz taşıma yapmayan otobüslerin plakalarının 153 hattından belediyemize bildirilmesi halinde gereken yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."