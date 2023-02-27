Fox Tv ekranlarının yeni dizisi olan EGO, kısa sürede büyük izleyici kitlesine hakim oldu. İlk bölümünden beri sevilen dizinin 2. bölümünü izleyenler 3. bölüm fragmanını merak etti. Arama motorlarında EGO 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EGO 3. bölüm fragmanı izle! EGO 3. bölüm fragman HD izle! araması yapıldı.

Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken EGO dizisi büyük ilgi çekti. İlk bölümü ile beğeni toplayan dizinin 3. bölümü ise merak ediliyor. Seyirciler ise arama motorlarında EGO 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EGO 3. bölüm fragmanı izle! EGO 3. bölüm fragman HD izle! ataması yapıyor. İşte detaylar...

EGO 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

EGO dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. FOX Tv sitesinde fragman yer alıyor.

EGO DİZSİNİN KONUSU NEDİR?

Erhan (Alperen Duymaz) ile Elif (Rüya Helin Demirbulut) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan'ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır. Birlikte gittikleri, Erhan'ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan'ın patronu Sibel'in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir.

EGO DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

FOX TV nin sekilen yeni dizsi EGO dizisinin oyuncu kadrosu şu şekilde: