Önemli isimlerin başrollerde olduğu Ego dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Ego dizisinin yeni bölümü ne zaman? Ego 3.bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Ego 3.bölüm 2.fragmanı izle!

Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken EGO dizisi büyük ilgi çekti. İlk bölümü ile beğeni toplayan dizinin 2.bölümü ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Seyirciler ise arama motorlarında EGO 2. bölüm ne zaman yayınlanacak? EGO 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? EGO dizisinin konusu ne? Ego dizisinin oyuncuları kimler?Sorularının yanıtını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

EGO DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Erhan (Alperen Duymaz) ile Elif (Rüya Helin Demirbulut) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan'ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır. Birlikte gittikleri, Erhan'ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan'ın patronu Sibel'in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir…

EGO DİZİSİ'NİN OYUNCULARI KİMLER?

FOX Tv nin yeni dizisi Ego kadrosunda biri bilinden değerli isimleri bulunduruyor. Ego dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterleri şu şekilde:

Melisa Pamuk (Sibel)

Alperen Duymaz (Erhan)

Rüya Helin Demirbulut (Elif)

Erdal Küçükkömürcü

Ahmet Kayakesen (Tuncay)

Naz Sayıner (Senem)

Derya Beşerler (Begüm)

Emirhan Dönmez (Arda)

Hülya Gülşen (Şükran)

EGO DİZİSİ NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

Ekranların sevilen dizisi Ego dizisi her hafta Pazar günleri saat 20.00 da FOX Tv ekranlıda izleyicisiyle buluşuyor.

EGO DİZİSİ NİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLADI MI?

EGO dizisinin 2. bölümü izleyicilerinin büyük beğenisini tonlamıştı. Bir süredir merakla beklenen EGO dizsinin 3.bölüm 2.fragmanı yayınlandı. İşte merakla beklenen o fragman!