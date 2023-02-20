Fox Tv ekranlarının yeni dizisi olan EGO, kısa sürede büyük izleyici kitlesine hakim oldu. İlk bölümünden beri sevilen dizinin 2. bölümü ise merak edildi. Arama motorlarında EGO 2. bölüm ne zaman yayınlanacak? EGO 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EGO 2. bölüm fragman izle! araması yapıldı.

Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken EGO dizisi büyük ilgi çekti. İlk bölümü ile beğeni toplayan dizinin 2. bölümü ise merak ediliyor. Seyirciler ise arama motorlarında EGO 2. bölüm ne zaman yayınlanacak? EGO 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?EGO 2. bölüm fragman izle! ataması yapıyor. İşte detaylar...

EGO 2. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

EGO dizisinin 2. bölümü bu hafta ekranlara gelmeyecek. Fox Tv yayın akışında bulunsa da yeni bölümün bir sonraki hafta ekranlara geleceği düşünülüyor.

EGO 2. BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

EGO dizisinin 2. bölümünün fragmanı yayınlandı. Fragmanı izlemek için Fox Tv internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.