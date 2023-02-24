Fox Tv ekranlarının yeni dizisi olan EGO, kısa sürede büyük izleyici kitlesine hakim oldu. İlk bölümünden beri sevilen dizinin 2. bölümü ise merak edildi. Arama motorlarında EGO 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EGO 2. bölüm fragman izle! EGO 2. bölüm fragmanı Full HD izleme linki! Soruları araştırılmakta.

Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken EGO dizisi büyük ilgi çekti. İlk bölümü ile beğeni toplayan dizinin 2. bölümü ise merak ediliyor. Seyirciler ise arama motorlarında EGO 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusuna yanıt aramakta. Peki, EGO 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EGO 2. bölüm fragman izle! EGO 2. bölüm fragmanı Full HD izleme linki!

EGO 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fox Tv ekranlarının sevilen yeni dizi Ego'nun yeni bölüm fragmanı, 22 Şubat tarihinde izleyicileri ile buluştu. Haberimiz içerisinde yer almakta olan bölümden EGO 2. bölüm fragmanını izleyebilirsiniz. İyi seyirler.

EGO DİZİSİ KONUSU NE?

Elif'le (Rüya Helin Demirbulut) Erhan (Alperen Duymaz) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan'ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır. Birlikte gittikleri, Erhan'ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan'ın patronu Sibel'in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir…