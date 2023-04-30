EGO 11.bölüm İZLE! EGO yeni bölüm CANLI İZLE! 30 Nisan EGO dizisi canlı İZLE!

Başrollerinde Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz'ın yer aldığı EGO dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. FOX TV'nin yeni dizisi EGO'nun yeni bölümü merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından EGO 11.bölüm izleme linki araştırılıyor. EGO canlı izle! EGO 11.bölüm izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Adım Farah canlı izleme linki!

EGO OYUNCU KADROSU!

Fox Tv'nin yeni dizisi Erkeğe Güven Olmaz'ın oyuncu kadrosunda Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen, Rüya Helin Demirbulut, Hülya Gülşen Irmak, Derya Beşerler, Can Adalıer, Emirhan Dönmez, Tuna Orhan, Naz Sayıner, Ahmet Şeninak ve Erdal Küçükkömürcü gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

EGO DİZİSİ KONUSU NE?

Elif'le (Rüya Helin Demirbulut) Erhan (Alperen Duymaz) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan'ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır. Birlikte gittikleri, Erhan'ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan'ın patronu Sibel'in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir…

EGO 11.BÖLÜM İZLE!

Ego dizisi 11.bölüm araştırılan konular arasında yer alıyor. Ego'nun yeni bölümü FOX TV'de canlı yayınlanmaktadır.