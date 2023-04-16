EGO 10. bölüm fragmanı izle! (VİDEO) EGO yeni bölüm fragmanı! EGO gelecek hafta fragmanı yayınlandı mı?

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EGO 10. bölüm fragmanı izle! EGO 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı ne zaman merak ediliyor. TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan EGO dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Peki, EGO 10. bölüm fragmanı neden yok? EGO 10. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? EGO gelecek hafta fragmanı yayınlandı mı? EGO gelecek bölüm fragmanı yayınlandı mı, izle araştırılıyor. EGO 10. bölüm yeni fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacak. Detaylar...

EGO 10. BÖLÜM FRAGMANI

EGO 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

EGO YENİ BÖLÜM FRAGMANI

EGO KONUSU NEDİR?

Elif'le (Rüya Helin Demirbulut) Erhan (Alperen Duymaz) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan'ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır. Birlikte gittikleri, Erhan'ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan'ın patronu Sibel'in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir…