EGM promosyonlarının kasım ayında yatacağı duyurulmuştu. Bu nedenle birçok kişi EGM Promosyon neden yatmadı? Sorusunu araştırıyor ve EGM Promosyonu ne zaman yatacak? Sorusunu merak ediyor. Peki, EGM Promosyon neden yatmadı? EGM Promosyonu ne zaman yatacak?

Birçok kişi EGM Promosyon neden yatmadı? Sorusunu gün içerisinde sıklıkla araştırıyor. Bu nedenle arama motorları üzerinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Konuya ilişkin merak edilen bir diğer soru ise EGM Promosyonu ne zaman yatacak? Sorusu oluyor. Vatandaşlar EGM Promosyonunun ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, EGM Promosyon neden yatmadı? EGM Promosyonu ne zaman yatacak?

EGM PROMOSYON NEDEN YATMADI?

EGM Promosyonunun henüz neden yatmadığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle bu konuda net bir bilgi yok. Konu hakkında yeni gelişmeler yaşandığında haberimiz güncellenecektir.

POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR OLDU?

Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vakıfbank ile 18 Mart'ta 5 yıllık süre için maaş promosyon protokolü imzalandığı ve bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 lira olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında arttırılması şartının getirildiği belirtildi.

EGM "Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir.

Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır. Vakıfbank Yönetim Kuruluna, Vakıfbank Genel Müdürüne ve protokol görüşmelerini gerçekleştiren heyetlere, Türk Polis Teşkilatı adına çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.