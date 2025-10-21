EGM PROMOSYON İHALESİ CANLI YAYIN İZLE! EGM banka maaş promosyon teklifi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), personelin maaş promosyon anlaşmasına yönelik büyük ihale için geri sayıma geçti. Yüz binlerce polisi ilgilendiren banka maaş promosyon ihalesi için CANLI YAYIN EKRANI haberimizde!

EGM PROMOSYON İHALESİ CANLI YAYIN İZLE!

İhale, şeffaflık ilkesi doğrultusunda kamuoyuna açık şekilde canlı yayınla izleyicilere sunulacak. Emniyet teşkilatına bağlı tüm personelin merakla beklediği bu ihale, sosyal medya platformları ve Polis Radyosu üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Promosyon ihalesi sonucunda belirlenecek tutarın yalnızca personelin şahsi hesaplarına yatırılacağı, kurumsal harcamalar için kullanılmayacağı vurgulandı. Bu uygulama, önceki dönemlere kıyasla daha adil ve şeffaf bir süreç yürütüleceğini gösteriyor.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan promosyon anlaşmalarının günümüz ekonomik koşullarının gerisinde kaldığı yönündeki eleştirilerin ardından gelen bu ihale, tüm gözlerin Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çevrilmesine neden oldu. Personel, yüksek teklifler ve uzun vadeli anlaşmalar bekliyor.





Canlı yayın ekranı, saat 14.30'da haberimiz üzerinden aktif olarak izlenebilecek.





EGM Promosyon İhalesi Detayları:

Tarih: 21 Ekim 2025 Salı

Saat: 14.30

Türkiye genelinde görev yapan yaklaşık 350 bin personeli ilgilendiren bu kritik ihale, bankaların yapacağı teklifler açısından da büyük önem taşıyor.