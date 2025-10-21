Haberler

EGM PROMOSYON İHALESİ CANLI YAYIN İZLE! EGM banka maaş promosyon teklifi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

EGM PROMOSYON İHALESİ CANLI YAYIN İZLE! EGM banka maaş promosyon teklifi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün banka maaş promosyon teklifi ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Merakla beklenen EGM promosyon ihalesi canlı yayın izlenebilecek. Peki, EGM banka maaş promosyon teklifi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Detaylar ve EGM promosyon ihalesi canlı yayın haberimizde!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), personelin maaş promosyon anlaşmasına yönelik büyük ihale için geri sayıma geçti. Yüz binlerce polisi ilgilendiren banka maaş promosyon ihalesi için CANLI YAYIN EKRANI haberimizde!

EGM PROMOSYON İHALESİ CANLI YAYIN İZLE!

İhale, şeffaflık ilkesi doğrultusunda kamuoyuna açık şekilde canlı yayınla izleyicilere sunulacak. Emniyet teşkilatına bağlı tüm personelin merakla beklediği bu ihale, sosyal medya platformları ve Polis Radyosu üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Promosyon ihalesi sonucunda belirlenecek tutarın yalnızca personelin şahsi hesaplarına yatırılacağı, kurumsal harcamalar için kullanılmayacağı vurgulandı. Bu uygulama, önceki dönemlere kıyasla daha adil ve şeffaf bir süreç yürütüleceğini gösteriyor.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan promosyon anlaşmalarının günümüz ekonomik koşullarının gerisinde kaldığı yönündeki eleştirilerin ardından gelen bu ihale, tüm gözlerin Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çevrilmesine neden oldu. Personel, yüksek teklifler ve uzun vadeli anlaşmalar bekliyor.

EGM PROMOSYON İHALESİ CANLI YAYIN İZLE! EGM banka maaş promosyon teklifi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Canlı yayın ekranı, saat 14.30'da haberimiz üzerinden aktif olarak izlenebilecek.


EGM Promosyon İhalesi Detayları:

Tarih: 21 Ekim 2025 Salı

Saat: 14.30

Türkiye genelinde görev yapan yaklaşık 350 bin personeli ilgilendiren bu kritik ihale, bankaların yapacağı teklifler açısından da büyük önem taşıyor.

Haberler.com / Dilara Yıldız - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'ye katıldı

"AK Parti 3 kez kapımı çaldı" diyen milletvekili CHP'ye katıldı
Bir annenin çaresizliği: Kayda alan kişi müdahale etmedi, videoyu izleyenler kahroldu

Çaresizliğin görüntüsü
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Milyonlarca kullanıcı mest olacak
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş

İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
Minguzzi davasında 'talihsizlik' diyen sanık avukatı salonda aniden düştü

"Ahmet'in talihsizliği" diyen avukat kendini yerde buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.