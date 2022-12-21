Spor müsabakaları, eğlence gösterimi, at yarışı ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranının kaldırılıp, kardırılmayacağı vatandaşlar tarafından bir süredir merakla sorgulanıyordu. Beklenen karar Resmi Gazetede yayınlanarak yükümlülüğe girdi. Peki, Eğlence vergisi kaldırıldı mı? Eğlence vergisi ne kadardı? Eğlence vergisi nedir? Eğlence vergisi nerelerden alınır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Belediyelerin yüzde 10 olarak aldıkları eğlence vergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan yeni kararla birlikte beli oldu. Peki, Eğlence vergisi ne kadardı? Eğlence vergisi kaldırıldı mı? Eğlence vergisi nedir? Eğlence vergisi nerelerden alınır? Detaylar haberimizde...

EĞLENCE VERGİSİ KALDIRLDI MI?

Karara göre, film gösterimi, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerde alınan eğlence vergisi oranı yüzde 0 olarak belirlendi. Kararın 2464 Belediye Gelirleri Kanunun 21'inci maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili ekli kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur kanunun 96'ncı maddesinin (c) fıkrası gereğince karar verildi. Karar 01/01/2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

EĞLENCE VERGİSİ NERELERDEN ALINIR?

Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köyler tarafından kültürel, sosyal, turistik ve ekonomik amaçlarla düzenlenen kongre, konferans, fuar, festival, şenlik, sergi ve benzeri faaliyetler ile tertip edilen eğlenceler ve konserler.

EĞLENCE VERGİSİ NE KADAR?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile film gösterimleri, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi yüzde sıfır olarak belirlendi

EĞLENCE VERGİSİ NEDİR?

Vergi biletle girilen yerlerde bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır ve belediye tarafından özel damga konulması sırasında ödenir. Bu suretle alınan biletlerin kullanılmadan iadesi halinde peşin olarak ödenen vergi geri verilir