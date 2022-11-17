Eğitimci müzisyen Göksel Bektaş kimdir?

Selçuk Balcı'yla hazırladığı "Atışma" videoları ve "Senden Bana Yar Olmaz" şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran eğitimci-müzisyen Göksel Bektaş'ın hayatı merak ediliyor. İşte Bektaş'ın bilinmeyenleri...

Eğitimci-müzisyen Göksel Bektaş, 5 Mayıs 1986 tarihinde Fatma-Yücel Bektaş çiftinin çocuğu olarak Eskişehir'de dünyaya geldi. İlk, orta, lise eğitimini Eskişehir'de tamamlayan Bektaş, daha sonra Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'ndan mezun oldu.

EN BÜYÜKŞANSIM DEDEM

"Müziğin bir başlangıcı yok bende. Müziğin içerisinde doğdum ve öyle büyüdüm. En büyük şansım dedemdir" diyen Göksel Bektaş'a 7 yaşındayken dedesi bir cura hediye etti. Müzik tutkusu hiç bitmeyen ve ailesinden hep bu yönde isteklerde bulunan Bektaş, hayalini kurduğu bağlamaya da yine dedesi sayesinde 11 yaşındayken sahip oldu. Ortaokul yıllarında enstrümanlardaki performansı ve yeteneğiyle birçok müzisyenin dikkatini çekmeyi başardı.

2010 YILINDA ÖĞRETMENLİĞE BAŞLADI

Üniversitede flüt eğitimi alan, flütün yanında başta piyano, saksafon ve bağlama olmak üzere çok sayıda enstrüman çalabilen Göksel Bektaş, ayrıca şan ve çok sesli koro eğitimleri aldı. 2010 yılında öğretmenliğe başlayan Bektaş, 12 yıldır profesyonel olarak sahne sanatlarıyla uğraşıyor, konserler veriyor.

ATIŞMA VİDEOLARI İZLENME REKORLARI KIRDI

Niyazi Koyuncu ile Selçuk Balcı'nın albümlerinde yer alan Göksel Bektaş, iki sanatçıya hem enstrüman çaldı hem de back vokal yaptı. Dijital platformlarda yayınladığı şarkılarıyla da büyük ses getiren sanatçı, hem Selçuk Balcı'yla hazırladığı "Atışma" videoları hem de "Senden Bana Yar Olmaz" şarkısıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Sosyal medyada da çok sayıda takipçisi ve dinleyicisi bulunan Bektaş'ın paylaştığı her video beğeni ve yorum rekorları kırıyor.