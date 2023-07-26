Son zamanlarda sosyal medya platformu üzerinde yer almakta olan haberlere göre Eğitim sistemi değişti mi? Sorusu başta olmak üzere birçok detay araştırma konusu oluyor. Peki, Eğitim sistemi değişti mi? Eğitim sistemi nasıl oldu? Okul günleri değişti mi?

Eğitim sistemi değişti mi? Sorusu, özellikle öğrenciler ve veliler olmak üzere birçok kişi tarafından internet üzerinde sorgulatılıyor. İnternet üzerinde yer almakta olan iddialara göre okulların 5 günden 4 güne düşeceği söylentileri yer alıyor. Bu nedenle Eğitim sistemi değişti mi? En çok araştırılanlar arasında. Peki, Eğitim sistemi değişti mi? Eğitim sistemi nasıl oldu? Okul günleri değişti mi?

EĞİTİM SİSTEMİ DEĞİŞTİ Mİ?

Okulların haftada 4 gün olacağı beklentisi Avrupa ülkelerinde 4 günlük çalışma sisteminin denendiğini duyan birçok vatandaşın bu sistemin Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağını merak etmesi üzerine oluştu. Türkiye'de birçok çalışanı sevindirecek sisteme dair herhangi bir gelişme yok. Öğrencileri sevindirecek ve öğretmenleri biraz da olsa dinlendirecek olan haftada 4 gün okul sistemi ile ilgili de aynı şekilde henüz alınmış bir karar yok. Okullarda haftanın 5 günü (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) eğitim ve öğretim devam etmektedir. Cumartesi ve Pazar günleri ise resmi tatildir.