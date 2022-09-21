Eğitim ödeneği bekleyen kişiler Eğitim ödeneği ne zaman yatıyor? Sorusunu arama motorlarında aratmakta. Birçok kişi sorunun cevabını beklerken Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin il milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi. Peki, Eğitim ödeneği ne zaman yatıyor? Eğitim ödeneceği hangi gün yatacak? Eğitim ödeneği ne kadar 2022?

Her sene öğretmenlere verilen ödenek, eğitim ve öğretim ödeneğinin ne zaman yatacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) konuya ilişkin il milli eğitim müdürlüklerine yazı göndermesi ile birlikte bu bekleyiş bir açıklığa kavuştuğu. Peki, Eğitim ödeneği ne zaman yatıyor? Eğitim ödeneceği hangi gün yatacak? Eğitim ödeneği ne kadar 2022?

EĞITIM ÖDENEĞI NE ZAMAN YATIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafında Eğitim ödeneği tarihi 12 Eylül itibari ile olarak belirlenmişti fakat henüz eğitim ödenekleri yatmadı. Eğitim ödenekleri hakkında MEB tarafından açıklama yapıldığında haberimizden detaylara ulaşabilirsiniz.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR 2022?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gönderilen yazıda 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme'nin 'Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme' bölümüne göre, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin; 2022'de 1325 TL, 2023'te 1400 TL olarak ödeneceği bildirildi.