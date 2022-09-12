Eğitim ödeneği bekleyen kişiler internet üzerinde Eğitim ödeneği ne zaman yatar? Sorusunu sık sık aratmaktadır. Birçok kişi sorunun cevabını beklerken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) konuya ilişkin il milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi. Peki, Eğitim ödeneği ne zaman yatar? Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Eğitim ödeneği ödeme tarihi ne zaman?

Her sene öğretmenlere verilen ödenek, eğitim ve öğretim ödeneğinin ne zaman yatacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) konuya ilişkin il milli eğitim müdürlüklerine yazı göndermesi ile birlikte bu bekleyiş bir açıklığa kavuştuğu. Peki, Eğitim ödeneği ne zaman yatar? Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Eğitim ödeneği ödeme tarihi ne zaman?

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATAR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gönderilen yazıda 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme'nin 'Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme' bölümüne göre, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin; 2022'de 1325 TL, 2023'te 1400 TL olarak ödeneceği bildirildi.