Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile beraber binlerce öğretmen eğitim ödeneği ödeme tarihleri ile ilgili detayları merak ediyor? Peki, Eğitim ödeneği ne zaman yatar? Eğitim ödeneği kaç TL 2022?

Eğitim ödeneği ödeme tarihleri Eylül ayının başından bu yana binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapmakta olan öğretmenlere her sene bir defaya mahsus olarak ödenen bu ücretle ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Eğitim ödeneği kaç TL 2022? Eğitim ödeneği ne zaman yatar?

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATAR?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere verilecek olan eğitim ödeneği ya da kırtasiye parası için henüz net bir tarih bilgisi paylaşılmadı.

Ancak resmi açıklama, önümüzdeki günlerde müdürlükler aracılığıyla duyurulacak.

Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılıyor.

6. dönem toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL'ye; 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkarılmıştı.