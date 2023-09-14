EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK? Eğitim ödeneği zamlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlere kırtasiye parası olarak bilinen eğitim ödeneği verme kararı aldı. İlkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenler ile okul müdürleri, yardımcıları ve cezaevi okullarında çalışan öğretmenler bu ödenden faydalanabilecekler. Peki, eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Eğitim ödeneği zamlandı mı?

Geçtiğimiz yıl 1325 TL olarak hesaplara yatırılan eğitim ödeneği, bu yıl yapılan toplu sözleşme zammı ile birlikte artırıldı. Öğretmenler, ödeme takvimini merakla bekliyorlar. Peki, Peki, eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Eğitim ödeneği zamlandı mı? İşte detaylar…

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Yeni dönemin başlamasıyla öğretmenlerin kırtasiye ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, bu ihtiyaçları karşılamak için öğretmen kırtasiye ödeneği uygulamasını hayata geçirdi. 2023-2024 eğitim öğretim yılında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda eğitim ödeneğine zam geldi. Bu ödenek, okullarda görev yapan müdürler ve müdür yardımcıları için de geçerli. Öğretmenler, bu ödeneği alarak kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2023-2024 eğitim öğretim yılı eğitim ödeneğinin yatırıldığına dair resmi bir açıklama yapmadı. Ancak geçtiğimiz yıl ödeneğin okulların açıldığı tarihte yatırıldığı göz önüne alındığında, bu yıl da aynı dönemde ödemenin yapılması bekleniyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİ ZAMLANDI MI?

Geçen yıl öğretmenlere 1325 TL olarak ödenen hazırlık ödeneği, 7. toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda gösterge rakamına bağlanarak yüzde 64 oranında artırıldı. Yapılan açıklamada, "Hazırlık ödeneği, 4500 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı tutarında ödenmesini sağladık" ifadeleri kullanıldı. Bu zamla birlikte öğretmen hazırlık ödeneğinin 2.200 TL seviyesinde olması bekleniyor.