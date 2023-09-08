Okulların açılması ile birlikte öğretmenler, eğitim ödeneğini ne zaman alacağını ve ne kadar olduğunu merak ediyor. Eğitim ödeneği ne zaman yatacak ve eğitim ödeneği ne kadar olduğu gündeme geliyor. Peki, Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Eğitim ödeneği ne kadar oldu, kimler alabilir?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde görevli öğretmenler her yeni dönemin başında eğitim hazırlık ödeneği olarak da bilinen kırtasiye yardım ödeneği alıyorlar. Eğitim ödeneğini kimler alır, ne kadar oldu ve ne zaman yatacağı merak konusu oluyor. Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Eğitim ödeneği ne kadar oldu, kimler alabilir? Detaylar haberimizdedir…

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Eğitim ödeneği, öğretmenlerin kırtasiye ödeneği olarak biliniyor. Geçen sene 12 Eylül tarihinde hesaplara yatırılmıştı. Bu yıl ise ne zaman yatırılacağına dair henüz bir açıklama bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama beklenirken, yıl okullar yeni eğitim hayatına 11 Eylül'de başlayacaktır. Öğretmenlerin eğitim ödeneğinin okulların açılmasından sonra hesaplara yatırılması ön görülüyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz yıl Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılıyor.6. dönem toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL'ye; 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkarılmıştı.