Eğirdir'de satışa çıkarılan arsa mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu

Eğirdir Belediyesi tarafından satışa çıkarılan arsanın mahalle sakinleri tarafından tepkiyle karşılandığı belirtildi. Yenimahalle girişinde bulunan ve halen bir kısmı çift yol olarak da kullanılan arsa, 7 milyon 725 bin TL muhammen bedel üzerinden, 19 Haziran 2023 Pazartesi günü kapalı teklif usulü (artırma) ile satışa çıkacak.

Mülkiyeti Eğirdir Belediyesine ait, Yenimahalle 552 ada, 7 parselde kayıtlı, 908,48 metrekare arsanın Eğirdir Belediyesi tarafından satışa çıkarılması, mahalle sakinlerinin tepkilerine neden oldu.

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Yenimahalle girişinde bulunan ve halen bir kısmı çift yol olarak da kullanılan arsa, 7 milyon 725 bin TL muhammen bedel üzerinden, 19 Haziran 2023 Pazartesi günü kapalı teklif usulü (artırma) ile satışa çıkacak. Arsanın satılarak bina yapılmasına karşı çıkan Yenimahalleliler, 4 kat imar bulunan arsaya bina yapıldığı takdirde bu alanın beton yığınına dönüşeceğini, mahallenin adeta nefes aldığı bu alanın yok olacağını belirterek Belediye Başkanlığının bu ihaleden vazgeçmesini istediler.

Konuyu görüşmek üzere Belediye Başkanı Veli Gök'ü ziyaret ettiklerini belirten Yenimahalle sakinlerinden Hacı Nurullah Coş, "Her şey para değil" diyerek tepkilerini dile getirdi. Hacı Nurullah Coş, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Mahallemiz Rahmetli Adnan Menderes zamanında yapıldı. Mazisi 62 yıllık. Tarihi Yenimahalle meydanımız, bir tarafında okul, bir tarafında cami, bir tarafında Menderes Mahallesine gidiş yolları, Yenimahalle, Sekibağ Mahallesi'nin bütün duraklarını ihtiva eden bir alan olmasına rağmen, edindiğimiz bilgiye göre Eğirdir Belediyesi bu alanı satışa çıkarmış. Bundan çok üzüntülüyüz. Çünkü burası bütün halkımızın hava aldığı, göl manzarasını seyrettiği tarihi bir alan. Allah korusun bir deprem olması durumunda, bütün halkın toplanacağı, toplanma alanıdır."

"Hukuki süreç başlattık"

Yenimahalle sakini Nurullah Coş, "Bir vatandaş olarak bu ihalenin yapılmamasını istiyorum. 2014 yılında dönemin belediye başkanı da aynı şeyi yaptı. ve biz mahkemeye verdik, mahkeme bizim lehimize karar verdi. Bizler yine şimdi bu ihalenin iptal olması için hukuki süreci başlattık" diye konuştu.

"Mahallenin nefesi kesilir"

Emekli Öğretmen Nurten Yüceer de mahalle sakinleri olarak buraya bina yapılmasını istemediklerini ifade etti. Yüceer, "Mahallemiz çok güzel ve çok seviyorum. Mahallemizin can damarı olan bu meydana inşaat yapılacak. Bu iş mahalle girişinde yapılacak bir iş değil. Nefes alanımız maalesef kısıtlanıyor. Tam karşısında okul var. Okul olduğu için sabah, öğlen ve akşam üstü gidiş dönüş araç trafiği çok oluyor. Daha dün şurada bir kaza meydana geldi. Yol daraldığı zaman kazalar daha çok olacaktır. Bu önlenemez" diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Zinet Ünlü ise, "Mahalle sakinleri olarak hepimiz karşıyız. Herkes kendi çıkarını düşünüyor ama bizler de oturduğumuz yeri düşünmek zorundayız" şeklinde konuştu.

Belediye meclisi kararı

1980 yılından beri çeşitli imar tadilatlarıyla bu alanın imara açıldığını dile getiren Yenimahalle Muhtarı Özer Öztürk, "Belediyemiz 1980 yılında imar tadilatı yapıyor 2 kat olarak, daha sonra 2014 yılında dönemin Belediye Başkanı tekrar imar tadilatı yaparak 6 kata çıkarıyor. Nurullah Coş ve rahmetli Şeref Ünlü imar tadilatına itirazda bulunuyorlar ve 6 kattan, 4 kata düşürülüyor. En son durumu 4 kat imarlı olarak ihale ile satışa çıkarılıyor. Belediye meclisi bir karar almış. Belediye Başkanı söz konusu arsanın bir kereye mahsus ihaleye çıkarılacağını, ikinci kez ihaleye çıkmayacağını söyledi" diye konuştu. - ISPARTA