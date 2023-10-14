Eğirdir'de Lastik Patladı, Otomobil Kaza Yaptı
Otomobil Haberleri
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan otomobilde sürücü O.C., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çarpıp, göl kenarında duran otomobilde sürücü ile karısı, birbirine sarılarak kazanın şokunu atlatmaya çalıştı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan otomobilde sürücü O.C., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çarpıp, göl kenarında duran otomobilde sürücü ile karısı, birbirine sarılarak kazanın şokunu atlatmaya çalıştı.
Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Eğirdir- Isparta karayolu Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi önünde meydana geldi. O.C.'nin kullandığı 14 AB 803 plakalı otomobilin lastiği, seyir halindeyken patladı. Kaldırıma çarpıp bisiklet yolunu aşan otomobil, göl kenarında durdu. Kazayı yara almadan atlatan O.C. ile karısı panik yaşadı. Çift, birbirine sarılarak kazanın şokunu atlatmaya çalıştı. (DHA)