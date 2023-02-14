Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Diyarbakır'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Eğil ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Eğil nerede? Eğil ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Eğil ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Diyarbakır'da da birçok yerde deprem hissedildi. Diyarbakır'ın Eğil ilçesi merak edildi. Peki, Eğil nerede? Eğil ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Eğil ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

EĞİL NEREDE?

Eğil, Diyarbakır ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 22.381

Yüzölçümü: 494 km² (190 mil²)

EĞİL İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Diyarbakır'da yer alan Eğil ilçesinin nüfusu 22.381'dir.

EĞİL HANGİ İLE BAĞLI?

Eğil, Diyarbakır ilinin bir ilçesidir. Diyarbakır il merkezine 52 kilometre (yaklaşık 40 dakika) uzaklıktadır. Dicle Nehrine paralel bir tepe üzerinde inşa edilmiş olan ilçe 4 mahalleden meydana gelmektedir. Bunlar Gündoğuran Mahallesi, Yenişehir Mahallesi, Dere Mahallesi ve Kale Mahallesi'dir. İlçenin diğer birkaç mahallesi yapılan Dicle Barajı ile sular altında kalmıştır. İlçede 20 mezra, 24 köy vardır. İlçeye bağlı toprakların oluşturduğu yüzölçümü 450 kilometrekaredir. İlçenin kuzey komşusu Dicle İlçesi, batı komşusu Ergani İlçesi, doğu komşusu Hani İlçesi, güney komşusu Diyarbakır il merkezidir. 2020 yılı adrese dayalı nüfus sayımı ve kayıt veri tabanına göre ilçede 22.381 kişi yaşamaktadır.

Tarihçe

Diyarbakır'dan 50 km uzaklıkta antik bir kent olup, Asurlulardan kalma kale ve birçok antik mağara, kral kızı resimlerine ev sahipliği yapan bir ilçedir. Hititler döneminde adının İngalava olduğu tahmin edilmektedir. Oldukça köklü kültürel zenginliklere sahip Eğil, 1860-1866 yılları arasında Palu'ya bağlıydı. 1866 yılında Mamuret-ül Aziz Vilayeti'ne bağlandı. 1936 yılında Diyarbakır'a bağlı bir ilçe statüsüne sahip olmuştur.

"Peygamberler şehri" olarak bilinmektedir. Asurlular, Roma İmparatorluğu, Bizanslılar, Selçuklu Hanedanı, Abbasiler, Osmanlı İmparatorluğu ve son olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ilçe idare bölgesidir.