Egg Benedict tarifi nedir? MasterChef Egg Benedict nasıl yapılır?

MasterChef All Star'da bugün omlet tarifleri yapılıyor. Şefler yarışmacılara görevler verdi ve her yarışmacı rakibiyle eşleşerek düello yaptı. Peki, Egg Benedict tarifi nedir? Egg Benedict nasıl yapılır? İşte, detaylar…

MAsterChef'te bugün düello günü Yumurta tariflerinin damga vurduğu gecede omletler öne çıktı. En çok da Egg Benedict tarifi dikkat çekti. Peki, Egg Benedict tarifi nedir? Egg Benedict nasıl yapılır?

EGG BENEDİCT TARİFİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

İçindekiler

• Hollandez sosu

o 45 ml (3 yemek kaşığı) su

o 15 ml (1 yemek kaşığı) beyaz şarap sirkesi

o 3 yumurta sarısı

o 180 ml (3/4 su bardağı) tuzsuz tereyağı, eritilmiş

o Tuz ve biber

• Haşlanmış yumurta

o 15 ml (1 yemek kaşığı) beyaz sirke

o 8 yumurta

o Bu

• İlave

o 8 dilim domuz pastırması veya tütsülenmiş jambon

o 30 ml (2 yemek kaşığı) tereyağı, tuzlu veya tuzsuz

o 5 ml (1 çay kaşığı) akçaağaç şurubu

o 4 İngiliz çöreği, ikiye bölünmüş

o 4 dilim çıtır domuz pastırması, ince dilimlenmiş

o 15 ml (1 yemek kaşığı) kıyılmış taze frenk soğanı

o Tuz ve biber

• Hollandez sosu

Ben mari tenceresinin üst kısmında, sıcakken suyu, beyaz şarap sirkesini ve yumurta sarısını çırpın. Benmariyi kaynayan suyun üzerine koyun ve kıvamı koyulaşıp köpürene kadar çırpın. Yumurta sarılarının pıhtılaşmaması için karışımı fazla pişirmeyin.

Kaseyi su banyosundan çıkarın. Ateşten alın, erimiş tereyağını sürekli karıştırarak ince bir akıntı halinde ekleyin. Tuz ve biber. Doğrudan sosun yüzeyinde plastik sargı ile örtün. Sıcak tutun.

• Haşlanmış yumurta

Kaynayan tuzlu su dolu bir tencereye beyaz sirkeyi dökün. Yumurtaları küçük ramekinlere kırın. Giderken onları suya sokun. Bir seferde 4 yumurta pişirin. 2 ila 3 dakika ya da istenen donanıma kadar haşlayın. Normalde sarılar sıvı, beyazlar pişmiş ama sallantılı olmalıdır. Kağıt havlu serili bir tabağa yumurtaları boşaltın. Diğer yumurtaları pişirin.

• İlave

Yapışmaz bir tavada, sırt pastırmasını (veya tütsülenmiş jambonu) tereyağı ve akçaağaç şurubunda yaklaşık 1 dakika veya sıcak olana kadar ısıtın. Kitaba.

İngiliz keklerini tost makinesinde kızartın.

İngiliz keklerinin üzerine biraz Hollandaise sosu sürün. Arka domuz pastırması ile süsleyin. Her İngiliz çöreği yarısına bir yumurta koyun. Sos ile gezdirin. Pastırma ve frenk soğanı serpin.