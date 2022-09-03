Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmekte olan EGEDES birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, çokça kişi tarafından merak edilen EGEDES nedir? EGEDES ne demek? EGEDES ne işe yarar?

Son zamanlarda duyulan haberler ile birlikte birçok kişinin merak etmekte olduğu konulardan bir tanesi, EGEDES nedir? Oluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmekte olan EGEDES projesi vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Peki, çokça kişi tarafından merak edilen EGEDES nedir? EGEDES ne demek? EGEDES ne işe yarar? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

EGEDES NEDİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmekte olan EGEDES, Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi projesi anlamına gelmektedir. Geçtiğimiz günlerde 81 il için hayata geçirilmiştir. EGEDES, egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların tespiti için kullanılmaktadır. Egzoz emisyon ölçümleri yaptırılmayan araçları, sistem birkaç saniye içerisinde tespit edebiliyor.

Vatandaşları çevreye karşı duyarlı olmaları gerektiğini ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Uğur Atar, çevreyi ve doğayı korumak adına araçların egzoz emisyonlarını zamanında yaptırmaları gerektiğini sözlerine ekledi.