Ege Üniversitesi'nde Uluslararası Gastronomi, Turizm ve Kültür Çalışmaları Sempozyumu Başladı

Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Gastronomi, Turizm ve Kültür Çalışmaları Sempozyumu, EÜ Çeşme Turizm Fakültesi ev sahipliğinde başladı. Sempozyumda gastronomi ve turizm ilişkisi, turizmde yeni yaklaşımlar, kültürel miras ve turizm gibi konular ele alınacak.

Ege Üniversitesi (EÜ) tarafından dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Gastronomi, Turizm ve Kültür Çalışmaları Sempozyumu, EÜ Çeşme Turizm Fakültesi ev sahipliğinde başladı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanı Erdal Çeri, fakültenin konferans salonunda düzenlenen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, birliğin çeşitli dallarda turizmi geliştirmeye çalıştığını, gastronominin de önemli dallardan biri olduğunu kaydetti.

Gastronomi turizminin en fazla gelir getirici turizm türlerinden olduğunu ifade eden Çeri, "Gastronomi turizmi ile ilgili gelen bir yabancı turistin bıraktığı rakam deniz, kum, güneş için gelenden 7 ila 12 kat daha fazla. Deniz, kum, güneş için gelen misafir yarın daha uygun bir fiyat bulduğunda kaçar gider ama gastronomi için gelen bir misafir her zaman gelir. Çünkü özel bir şeydir onun için." diye konuştu.

Macar Kültür Merkezi Gastrodiplomatı Agnes Toth, "gastrodiplomasi" hakkında bilgilendirme yaptı.

Türk mutfağının çok zengin olduğunu, bu yiyeceklerin bir strateji çerçevesinde dünyaya tanıtılması gerektiğini dile getiren Toth, gastrodiplomasinin ülkelerin kendini ifade etmesinde önemli bir araç olduğunu söyledi.

"Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yeşim Tüzün Yüksel, kooperatif olarak Çeşme'ye gastronomi hedefiyle gelen yerli ve yabancı turiste çok özel lezzetler sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Var olan tarım alanlarını korunmasının önemini aktaran Yüksel, tarım ürünlerinin de mutlaka turizm pazarlamasına konulması gerektiğini belirtti.

Macaristan Edutus Üniversitesinden Prof. Dr. Gabor Wirth ile Prof. Dr. Adam Köbli de "Macaristan'da kale ve saray turizminin gelişimi üzerine bir çalışma" konularında sunum gerçekleştirdi.

Bu yıl "Afet Dönemlerinde Gastronomi ve Beslenme" temasıyla düzenlenen sempozyumda, gastronomi ve turizm ilişkisi, turizmde yeni yaklaşımlar, kültürel miras ve turizm gibi konular da ele alınacak. Sempozyum, yarın sona erecek.