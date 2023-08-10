Ege Port Kuşadası 20. yılını kutladı

Global Yatırım Holding'in iştiraki Global Ports Holding tarafından işletilen Ege Port Kuşadası, 20. yılını özel bir etkinlikle kutladı. Türkiye'nin en işlek kruvaziyer limanı olan Ege Port Kuşadası, 2023 sonu itibarıyla kruvaziyer gemisi ve yolcu sayısını büyük ölçüde artırmayı hedefliyor.

Global Yatırım Holding'in iştiraki Global Ports Holding tarafından işletilen kruvaziyer limanı Ege Port Kuşadası, 20. yılını özel bir etkinlikle kutladı.

Holding açıklamasına göre, Türkiye'nin en fazla gemi ve yolcu ağırlayan kruvaziyer limanı Ege Port Kuşadası'nın Jade Beach'de düzenlenen 20. yıl etkinliğinde 350 davetli yer aldı.

Kruvaziyer gemisi ve kruvaziyer yolcusu açısından 20 yıldır Türkiye'nin en işlek limanı olan Ege Port Kuşadası, Türkiye'deki 22 kruvaziyer limanının tüm trafiğinin yüzde 49,3'ünü tek başına karşılıyor. Kovid-19 öncesi döneme kıyasla Akdeniz'in en hızlı büyüyen kruvaziyer limanı olan Ege Port Kuşadası'nın, 2023 sonu itibarıyla 2019'a kıyasla gelen kruvaziyer gemisi sayısını yüzde 177 (194 seferden 538 sefere), kruvaziyer yolcusu sayısını da yüzde 358 (180 bin 520'den 858 bin 205'e) artırması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Ege Port Kuşadası'nın ilk göz ağrıları olduğunu belirterek, " Türkiye'den çıkıp, dünya lideri olacağımız yolculuğumuzun ilk adımını burası ile birlikte atmıştık." ifadesini kullandı.

2003 yılında Ege Port Kuşadası ile başlayan tutkularının, dünyanın en büyük kruvaziyer limanı işletmecisi olmalarını sağladığını aktaran Kutman, şunları kaydetti:

"20 yılda Türkiye'nin kruvaziyer turizmine de önemli katkılar sağlamak için yatırımlarımızı sürdürdük. Bu yatırımlarımız sonucunda Türkiye'nin kruvaziyer turizminde amiral gemisi olan Ege Port Kuşadası, ülkemizin tüm trafiğinin yüzde 49,3'ünü tek başına karşılar duruma geldi. Türkiye limanlarına gelen en büyük kruvaziyer gemisini de yine bu limanda ağırladık. Pandemi öncesine kıyasla Akdeniz havzasındaki en hızlı büyüyen liman da yine Ege Port Kuşadası oldu. Bu yıl sonu itibarıyla bir önceki yıla göre Ege Port Kuşadası'na gelen kruvaziyer yolcusu sayısının yüzde 72 (493 bin 809'dan 828 bin 205'e) artmasını bekliyoruz."

Ege Port Kuşadası Genel Müdürü ve Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Aziz Güngör de Ege Port Kuşadası'nın dünyada en çok talep edilen transit yolcu limanlarından biri olduğunu ifade etti.

Ege Port Kuşadası'nda, her segmentten kruvaziyer gemilerine geniş bir yelpazede hizmet verdiklerini belirten Güngör, "Dünyanın en sevilen ve en çok talep edilen Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi gibi kıyı gezi mekanlarına yakınlığı ile öne çıkan limanımız, dünyanın en büyük liman içi perakende satış alanlarından da birine sahip.

Ege Port Kuşadası, Türkiye kruvaziyer turizmi için birçok ilkin gerçekleştiği liman. Türkiye'nin ilk ISO 9001 (Kalite Yönetimi), ISO 14001 (Çevre Yönetimi) ve ISO 45001 (İş Sağlığı) belgeli kruvaziyer limanı, Ege Port Kuşadası. Türkiye'nin ilk Yeşil Liman sertifikalı limanı olan Ege Port Kuşadası, dünyanın da ilk EcoPorts sertifikalı kruvaziyer limanı." değerlendirmesinde bulundu.