Ege otlu börek tarifi! MasterChef Ege otlu börek nasıl yapılır? (Ege otlu börekte hangi otlar kullanılır?)

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Ege otlu börek hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Ege otlu börek hazırladı. Peki, Ege otlu börek nedir? Ege otlu börek nasıl yapılır? Ege otlu börek nedir?

Ege mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Ege otlu börek ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Ege otlu börek nasıl yapılır? Ege otlu börek nedir? Ege otlu börek nasıl yapılır, Ege otlu börek yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Ege otlu börek yapıldı, evde klasik Ege otlu börek yapıldı! İşte en güzel Ege otlu börek!

EGE OTLU BÖREK TARİFİ!

Isırgan otu, ebegümeci, bambul, köremen, cibes, radika, çoban düdüğü, turp otu, taze kişniş, kelkeviş, gelincik, kaz ayağı, ıspanak otlu börek içinde kullanılabilecek çeşitli Ege otlarıdır.

Malzemeler

• 4 yemek kaşığı yoğurt

• 1 yumurta

• Yarım su bardağı lor peynir

• Susam

• Çörek otu

• 4-5 adet günlük taze yufka

• Yarım kg karışık Ege otu

• Yarım çay bardağı zeytinyağı

• Tuz

• Karabiber

• Kırmızı pul biber

YAPILIŞI