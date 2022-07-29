Ege Kökenli kimdir? Ege Kökenli hayatı ve biyografisi! Ege Kökenli kaç yaşında, nereli?
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ege Kökenli, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ege Kökenli hakkında merak edilenler. Ege Kökenli hayatı ve biyografisi. Ege Kökenli kimdir?
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EGE KÖKENLİ KİMDİR?
Doğum tarihi: 20 Mart 1993
(29 yaşında)
Kırklareli
Ege Kökenli, 20 Mart 1993 tarihinde Kırklareli'nde doğdu. Liseye kadar orada yaşadı. Daha sonra Saint-Joseph Fransız Lisesinde eğitim görmek için İstanbul'a yerleşti. 5 yıl boyunca lisenin Fransızca tiyatro ekibinde yer aldı. İlk televizyon dizisi, 11 yaşındayken En İyi Arkadaşım oldu.
Eğitimini Haliç Üniversitesinde konservatuvar eğitimi alarak tamamladı.