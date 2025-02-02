Ege Denizi'nde deprem mi oldu? 2 Şubat Ege Denizi'nde kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Ege Denizi'nde 2 Şubat 2025 tarihinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, sarsıntının merkez üssünün Ege Denizi olduğunu belirtti. Peki, Ege Denizi'nde 2 Şubat 2025 tarihinde deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ne diyor?

EGE DENİZİ'NDE DEPREM Mİ OLDU?

Ege Denizi'nde peş peşe depremler meydana geldi. Bu depremler arasında, saat 15:55'te gerçekleşen 4,8 büyüklüğündeki deprem en şiddetlisi olarak kaydedildi. Depremin derinliği 5,79 kilometre olarak belirlendi.

Ayrıca, Yunanistan'ın Santorini Adası'nda da artan sismik aktiviteler nedeniyle yetkililer, okulların kapatılması ve bazı limanların kullanılmaması gibi önlemler aldı. Bu bölgede 2,8 ile 4,5 arasında değişen büyüklüklerde depremler kaydedildi.

EGE DENİZİ'NDE KAÇ DEPREM OLDU?

Ege Denizi'nde son 24 saat içinde 30'dan fazla deprem meydana geldi. Bu depremlerin büyüklükleri 1,3 ile 4,8 arasında değişmektedir.