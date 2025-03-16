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EGE DENİZİ'NDE DEPREM! 16 Mart deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

EGE DENİZİ'NDE DEPREM! 16 Mart deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
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16 Mart'ta Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Vatandaşlar, son deprem raporlarını merak ediyor. AFAD ve Kandilli, son depremler listesini güncelledi. Peki, 16 Mart deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Ege Denizi'nde 16 Mart 2025 tarihinde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Ege Denizi'nde deprem 4.1 büyüklüğünde kaydedildi. Peki, 16 Mart'ta deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi ve detaylar...

EGE DENİZİ'NDE DEPREM Mİ OLDU?

16 Mart 2025 tarihinde, saat 18.07'de Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

EGE DENİZİ'NDE DEPREM! 16 Mart deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, anlık olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

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