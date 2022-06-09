Ege Cansen kimdir? Ege Cansen kaç yaşında, nereli? Ege Cansen biyografisi nedir? - Haberler

İzmit Lisesi'nin ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletmecilik Bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Arçelik'te iş hayatına atılmış ardından burs ile Amerika Wharton School'dan MBA derecesi almıştır. Peki, Ege Cansen kimdir? Ege Cansen kaç yaşında, nereli? Ege Cansen hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EGE CANSEN KİMDİR?

1938 doğumlu usta gazeteci, yazar Ege Cansen Ankara'da dünyaya gelmiştir.

İzmit Lisesi'nin ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletmecilik Bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Arçelik'te iş hayatına atılmış ardından burs ile Amerika Wharton School'dan MBA derecesi almıştır.

1991 senesinde Türk Sanayisine yapmış olduğu katkılar nedeni ile ODTÜ'nden takdir ödülü almıştır.

Arçelik'te genel müdür muavinliği, Koç Holding'te Sanayii İşleri Koordinatörlüğü, Soyer Hafriyat Müdürlüğü ve Anadolu Endüstri Holding'te Murahhas Azalık gibi bir çok görevde çalışmalarını sürdürmüştür.

Bir dönem Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinde dersler vermiş ayrıca yönetim danışmanlığı yapmıştır. Eşi Handan Hanım'dır ve bu evliliğinden bir evladı vardır.

Ege Cansen 2001 yılında MÜSİAD tarafından Ekonomi Basını Ödülleri çerçevesinde Yılın Yazarı seçilmiştir. Günümüzde Sözcü Gazetesi Ekonomi Yazarı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

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