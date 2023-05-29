Ege Bölgesi seçim sonuçları 2023! 2. TUR Ege Bölgesi oy oranı kaç, kim yüzde kaç oy aldı? Ege Bölgesi şehirlerinin seçim sonuçları!

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Bunun ardından il il seçim sonuçları merak edildi. Ayrıca ülkemizin hangi bölgesinde kim yüzde kaç oy aldı merak konusu oldu. Peki, Ege Bölgesi seçim sonuçları 2023! Ege Bölgesi oy oranı kaç, kim yüzde kaç oy aldı? Ege Bölgesi şehirlerinin seçim sonuçları kaç? İşte detaylar...

Ege Bölgesi'nde kim 1. geldi? Ege Bölgesi'nde en çok oyu alan lider kim oldu, hangi isim? Ege Bölgesi'nde kim ne kadar oy aldı? gündemin merak edilen başlıkları arasında gelmektedir. Peki, Ege Bölgesi seçim sonuçları 2023! Ege Bölgesi oy oranı kaç, kim yüzde kaç oy aldı? Ege Bölgesi şehirlerinin seçim sonuçları kaç? İşte ayrıntılar...

2023 SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, son oy oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yener, şunları söyledi: "Yurt içinde 192 bin 214 sandıktan an itibarıyla 191 bin 758 sandığımız açılmış olup sandık açılma oranı 99,32'dir. Yurt içinde Erdoğan'ın 51,91, Kılıçdaroğlu'nun 48.09 oranında oy aldığı görülmüştür. Yurt dışında 5657 sandıktan 4986 sandığın açıldığı, sandık açılmış oranının 88,14 olduğu görülmüştür. Erdoğan'ın yüzde 59,80, Kılıçdaroğlu'nun yüzde 40,20 oranında oy aldığı görülmüştür. Genel toplamı sonucu 197 bin 871 sandıktan 196 bin 744'ün açıldığı sandık açılma oranını yüzde 99,43 olduğu görülmüş. Erdoğan'ın yüzde 52,14, Kılıçdaroğlu'nun 47,86 oy aldığı görülmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak, geçici sonuçlar sonucunda, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür.

2023 Seçimi kim kazandı : Recep Tayyip Erdoğan

EGE BÖLGESİ'NDE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI? KİM YÜZDE KAÇ OY ALDI?

2. turda Ege Bölgesi'nde %57.8 ile Kemal Kılıçdaroğlu 1. seçildi. Ege Bölgesi oy sonuçları şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu : 4.136.575 oy (toplam %57.8)

4.136.575 oy (toplam %57.8) Recep Tayyip Erdoğan : 3.026.248 oy (toplam %42.2)

2. TUR İL İL EGE BÖLGESİ SEÇİM SONUÇLARI

İzmir : %67.1 Kılıçdaroğlu - %32.9 Erdoğan

Aydın : %59.8 Kılıçdaroğlu - %40.2 Erdoğan

Muğla : %66.5 Kılıçdaroğlu - %33.5 Erdoğan

Denizli : %53 Kılıçdaroğlu - %47 Erdoğan

Manisa : %49.8 Kılıçdaroğlu - %50.2 Erdoğan

Uşak : %49 Kılıçdaroğlu - %51 Erdoğan

Kütahya : %29.4 Kılıçdaroğlu - %70.6 Erdoğan

Afyon : %32.2 Kılıçdaroğlu - %67.8 Erdoğan

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