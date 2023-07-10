Havadan dron ile görüntülendi! 150 kuş türüne ev sahipliği yapan Efteni Gölü'nü sağanak vurdu

Düzce'de yaşanan sağanak sonucu, 150 kuş türü ve endemik bitkiye ev sahipliği yapan Efteni Gölü sular altında kaldı. Kentin önemli turizm merkezlerinden biri olan göl, havadan dron ile görüntülendi.

Düzce'de yağışın ardından adeta sular altında kalan kentin önemli turizm merkezlerinden Efteni Gölü, havadan görüntülendi.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Batı Karadeniz Bölgesi'ni etkisi altına alan ve 2 gündür aralıklarla devam eden sağanaktan Düzce'de birçok ilçe olumsuz etkilendi. Bazı bölgelerde derelerin taşması neticesinde evlerin giriş katlarında su baskını yaşandı, yollar sular altında kaldı.

EFTENİ GÖLÜ DOLDU TAŞTI

Sağanak, yaklaşık 150 kuş türüne ve endemik bitkilere ev sahipliği yapan Efteni Gölü'nü de etkiledi. Kentin önemli turizm merkezilerinden biri olan Efteni Gölü, yağışlar sonrası doldu taştı.

HAVADAN DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Her gün çok sayıda vatandaşın durduğu ve bol bol fotoğraf çektiği iskelede çökerek, sular altında kaldı. Efteni Gölü, havadan dron ile de görüntülendi.