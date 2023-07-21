Eften Püften sözleri! Eften Püften - Irmak Arıcı şarkı sözleri! Eften Püften - Irmak Arıcı şarkı hakkında bilgiler
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Son zamanlarda çıkan şarkılar arasında dikkat çeken Eften Püften şarkısının sözleri, dinleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Eften Püften sözleri! Eften Püften - Irmak Arıcı şarkı sözleri! Eften Püften - Irmak Arıcı şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!
Eften Püften sözleri, şarkının yayınlanmasının ardından dinleyiciler tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Eften Püften - Irmak Arıcı şarkı sözleri ve şarkı hakkında bilgiler araştırılıyor. Şarkının dijital platformlarda yer almasının ardından şarkı birçok farklı müzik listesinde sıralama aldı ve gözleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Eften Püften sözleri! Eften Püften - Irmak Arıcı şarkı sözleri! Eften Püften - Irmak Arıcı şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!
EFTEN PÜFTEN - IRMAK ARICI ŞARKI SÖZLERİ
Payıma dört duvar düşecekse
Mahrum kalacaksam senden
Üstü kalsın hiç almayayım ben
Aşk adamıymış, hani aşk nerede?
Payıma dört duvar düşecekse
Mahrum kalacaksam senden
Üstü kalsın hiç almayayım ben
Aşk adamıymış, hani aşk?
O günü unuttum
Sözümü tuttum
Koşa koşa geldim
Aç bence!
Sözümü tuttum
Aç bence!
Sebebi ziyaretim eften püften
Uslu dur, üstüme gelme bi' lütfen
Yanlış anahtar doğru kapıdayım
Nasipse gönlüne gircem
Sebebi ziyaretim eften püften
Uslu dur, üstüme gelme bi' lütfen
Yanlış anahtar doğru kapıdayım
Nasipse gönlüne gircem
Payıma dört duvar düşecekse
Mahrum kalacaksam senden
Üstü kalsın hiç almayayım ben
Aşk adamıymış, hani aşk nerede?
Payıma dört duvar düşecekse
Mahrum kalacaksam senden
Üstü kalsın hiç almayayım ben
Aşk adamıymış, hani aşk?
O günü unuttum
Sözümü tuttum
Koşa koşa geldim
Aç bence!
Sözümü tuttum
Aç bence!
Sebebi ziyaretim eften püften
Uslu dur, üstüme gelme bi' lütfen
Yanlış anahtar doğru kapıdayım
Nasipse gönlüne gircem
Sebebi ziyaretim eften püften
Uslu dur, üstüme gelme bi' lütfen
Yanlış anahtar doğru kapıdayım
Nasipse gönlüne gircem
Sebebi ziyaretim eften püften
Yanlış anahtar doğru kapıdayım
Sebebi ziyaretim eften püften
Yanlış anahtar doğru kapıdayım