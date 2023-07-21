Eften Püften sözleri, şarkının yayınlanmasının ardından dinleyiciler tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Eften Püften - Irmak Arıcı şarkı sözleri ve şarkı hakkında bilgiler araştırılıyor. Şarkının dijital platformlarda yer almasının ardından şarkı birçok farklı müzik listesinde sıralama aldı ve gözleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Eften Püften sözleri! Eften Püften - Irmak Arıcı şarkı sözleri! Eften Püften - Irmak Arıcı şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!

EFTEN PÜFTEN - IRMAK ARICI ŞARKI SÖZLERİ

Payıma dört duvar düşecekse

Mahrum kalacaksam senden

Üstü kalsın hiç almayayım ben

Aşk adamıymış, hani aşk nerede?

Payıma dört duvar düşecekse

Mahrum kalacaksam senden

Üstü kalsın hiç almayayım ben

Aşk adamıymış, hani aşk?

O günü unuttum

Sözümü tuttum

Koşa koşa geldim

Aç bence!

Sözümü tuttum

Aç bence!

Sebebi ziyaretim eften püften

Uslu dur, üstüme gelme bi' lütfen

Yanlış anahtar doğru kapıdayım

Nasipse gönlüne gircem

Sebebi ziyaretim eften püften

Uslu dur, üstüme gelme bi' lütfen

Yanlış anahtar doğru kapıdayım

Nasipse gönlüne gircem

Payıma dört duvar düşecekse

Mahrum kalacaksam senden

Üstü kalsın hiç almayayım ben

Aşk adamıymış, hani aşk nerede?

Payıma dört duvar düşecekse

Mahrum kalacaksam senden

Üstü kalsın hiç almayayım ben

Aşk adamıymış, hani aşk?

O günü unuttum

Sözümü tuttum

Koşa koşa geldim

Aç bence!

Sözümü tuttum

Aç bence!

Sebebi ziyaretim eften püften

Uslu dur, üstüme gelme bi' lütfen

Yanlış anahtar doğru kapıdayım

Nasipse gönlüne gircem

Sebebi ziyaretim eften püften

Uslu dur, üstüme gelme bi' lütfen

Yanlış anahtar doğru kapıdayım

Nasipse gönlüne gircem

Sebebi ziyaretim eften püften

Yanlış anahtar doğru kapıdayım

Sebebi ziyaretim eften püften

Yanlış anahtar doğru kapıdayım