Eftelya ne demek? TDK'ya göre Eftelya anlamı nedir? Eftelya ne anlama geliyor?

Tdk'ya göre Eftelya ne demektir merak edilen kelimelerin başında geliyor. Peki, Eftelya nedir, Eftelya ne demektir?

TDK'YA GÖRE EFTELYA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre Eftelya kelimesinin anlamı bulunmamaktadır. Eftelya kelimesi sözlükte geçmiyor.

EFTELYA NE DEMEK?

Eftelya Yunanca kökenli bir isimdir. Eftelya kelimesinin anlamı ise daha çok "deniz kızı" olarak biliniyor. Eftelya genel olarak "verimli, çiçek, bereketli" vb. anlamlarına gelmektedir.

EFTALYA NERESİDİR?

Pamukçu Beldesi; Balıkesir ilinde 2009 yılı nüfus sayım sonucuna göre 3.183 nüfuslu bir mahalle iken Balıkesir'in Büyükşehir olmasıyla birlikte Altıeylül ilçesine bağlı bir mahalle olmuştur. Nüfusun 2033'ü erkek, 1.150'si kadındır. Beldenin eski ismi Eftalya'dır. Yerleşim yeri yakınında ören yerleride mevcuttur.

Pamukçu Beldesi; İzmir yolu üzerinde merkeze 16 km uzaklıktadır.

Beldede hâlen belediyeye ait kaplıca iptidai yöntemlerle faaliyetini sürdürmektedir. Balıkesir İl Özel idaresinin mülkü olan Pamukçu Termal Tesisileride özel sektör tarafından cüzzi bir kira karşılığı işletilmektedir.

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