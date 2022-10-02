EFT ücreti kimden kesilir? EFT ücreti gönderilen paradan mı kesilir? EFT ücreti nereden kesilir?

Banka hesapları arasında para transferini sağlayan EFT ile vatandaşlar banka aracılığıyla ödemelerini gerçekleştirebiliyorlar. Ancak genellikle banka ile yapılan anlaşmaya bağlı olarak para transferlerinde EFT/Havale ücreti alınmaktadır. Peki, EFT ücreti gönderilen paradan mı kesilir? Yoksa EFT ücreti bakiyeden mi kesilir? İşte, EFT ücreti kimden kesilir? EFT ücreti nereden kesilir? Yanıtı...

EFT ücreti gönderilen paradan mı kesilir? Banka hesapları arasında para transferini sağlayan EFT ile vatandaşlar banka aracılığıyla ödemelerini gerçekleştirebiliyorlar. Ancak genellikle banka ile yapılan anlaşmaya bağlı olarak para transferlerinde EFT/Havale ücreti alınmaktadır. Peki, EFT ücreti gönderilen paradan mı kesilir? Yoksa EFT ücreti bakiyeden mi kesilir? İşte, EFT ücreti kimden kesilir? EFT ücreti nereden kesilir? EFT ücreti gönderenden mi kesilir? Yanıtı haberimizde...

EFT ÜCRETİ KİMDEN KESİLİR?

EFT ücreti, eğer göndericinin bakiyesinde EFT ücretini karşılayacak kadar para var ise göndericinin bakiyesinden kesilir. Eğer göndericinin bakiyesinde EFT ücretini karşılayacak kadar bir para yoksa EFT ücreti gönderilen paradan EFT ücreti kesilir.

EFT NEDİR?

Elektronik Fon Transferi ya da kısa adı ile EFT Türkiye'de ilk olarak 1 Nisan 1992 tarihinde TCMB bünyesinde sistemin devreye girmesi ile başlatılmış olup, kısaca iki farklı banka arasındaki TL cinsinden ödemelerin gerçekleştirilmesi işi olarak tanımlanabilir.

Türkiye'de EFT sistemi TCMB tarafınca işletilmekte olan bir sistem olup, sistem çerçevesi T.C. Bankalar Kanunu tarafından düzenlenmektedir. Gün içi işlemler 08.30 - 17.30 arasında gerçekleştirilebilmekte olup, sistem ile ilgili sorumluluk TCMB'ye aittir.

Bugün, EFT Sistemi sayesinde kuruluşlar ve bireyler, bankalarının kendilerine sunduğu telefon bankacılığı ve internet bankacılığı hizmetlerini kullanarak, diğer şahıslara yönelik ödemelerini, kredi kartı borçlarını, telefon, doğalgaz, elektrik, su, yakıt, okul taksidi gibi birçok türdeki ödemelerini günü geldiğinde, anında gerçekleştirebilmekte; bu da ülke içerisindeki mali ve finansal dengelerin sağlanmasında önemli katkı sağlamaktadır.

EFT işlemini gerçekleştirirken 4 ana unsur vardır: Gönderen, alıcı, gönderenin bankası ve alıcının bankası. Bu bilgileri sisteme doğru bir şekilde girdiğiniz zaman paranız bankanız tarafından işleme alınır ve onay aşaması başlar.

İlk olarak, yatırdığınız para miktarının hesabınızdaki yeterliliği kontrol edilir ve hesabınızda yeterince para varsa, para transferine sistem tarafından onay verilir. Sistemin onayı ile yatırmış olduğunuz para miktarı alıcının hesabına geçer. Bu işlemler, EFT Sistemi sayesinde çok hızlı bir şekilde gerçekleşir. Eğer bakiyenizde yeterince para yoksa sistem işlemi yapmaz ve ödeme kuyruğunda bekletir.