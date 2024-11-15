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EFT, FAST işlemlerinde ek ücret kalkıyor mu?

EFT, FAST işlemlerinde ek ücret kalkıyor mu?
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EFT, FAST işlemlerinde ek ücret kalkıyor mu? Son dönemde bankacılık işlemlerinin en çok kullanılanlarından olan EFT ve FAST işlemlerinde ek ücret kaldırılması gündeme geliyor.

EFT, FAST işlemlerinde ek ücret kalkıyor mu? Son dönemde, bankacılık dünyasında en çok tercih edilen ödeme yöntemlerinden olan EFT (Elektronik Fon Transferi) ve FAST (Fon Transferi Sistemi) işlemleriyle ilgili önemli bir gelişme yaşanıyor. Uzun süredir, kullanıcılar bu işlemleri gerçekleştirdiğinde ek ücretler ödemek zorunda kalıyorlardı. EFT, FAST işlemlerinde ek ücret alınması kaldırılacak mı merak ediliyor. Peki, EFT, FAST işlemlerinde ek ücret kalkıyor mu? Detaylar haberimizde...

EFT- FAST İŞLEMLERİNDE EK ÜCRET KALKIYOR MU?

Merkez Bankası'nın yeni düzenlemesiyle EFT ve FAST ücretlerinde önemli bir değişiklik yapıldı. Azami tarifelerin yüzde 50 fazlası oranında ek ücret alınması uygulaması artık sona erdi. TCMB'nin Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yapılan bu değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EFT, FAST işlemlerinde ek ücret kalkıyor mu?

EFT-FAST EK İŞLEM ÜCRETİ KALDIRILDI MI?

Hafta içi 16.00'dan sonra veya hafta sonu gerçekleştirilen işlemlerde azami EFT/FAST tarifesine yüzde 50 ek ücret uygulanıyordu. Ancak yeni düzenlemeyle tüm EFT/FAST işlemlerinde artık ek ücret olmadan standart tarifeler geçerli olacak.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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