EFT, FAST işlemlerinde ek ücret kalkıyor mu?
EFT, FAST işlemlerinde ek ücret kalkıyor mu? Son dönemde bankacılık işlemlerinin en çok kullanılanlarından olan EFT ve FAST işlemlerinde ek ücret kaldırılması gündeme geliyor.
EFT, FAST işlemlerinde ek ücret kalkıyor mu? Son dönemde, bankacılık dünyasında en çok tercih edilen ödeme yöntemlerinden olan EFT (Elektronik Fon Transferi) ve FAST (Fon Transferi Sistemi) işlemleriyle ilgili önemli bir gelişme yaşanıyor. Uzun süredir, kullanıcılar bu işlemleri gerçekleştirdiğinde ek ücretler ödemek zorunda kalıyorlardı. EFT, FAST işlemlerinde ek ücret alınması kaldırılacak mı merak ediliyor. Peki, EFT, FAST işlemlerinde ek ücret kalkıyor mu? Detaylar haberimizde...