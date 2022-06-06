Efsane Milan kadrosu! Milan'ın efsane kadrosunda kimler var? Milan'ın efsane kadrosunda hangi futbolcular vardı? - Haberler

Efsane Milan kadrosu 2005-2006-2007 yıllarını kapsamaktadır desek yanlış olmaz. Aslında kadroda 1-2 futbolcu hariç diğer isimleri hepsi aynı, yani hepsi efsane kadroda bulunuyor diyebiliriz. Ama şimdi sizlere gerçek efsane Milan kadrosu hangisidir? Milan'ın efsane kadrosunda kimler vardı? onların isimlerini paylaşalım.

EFSANE MİLAN KADROSUNDA KİMLER VAR?

2005 yılındaki efsane Milan kadrosu aşağıdaki gibidir:

Dida (Kaleci)

Cafu (Defans)

Stam (Defans)

Nesta (Defans)

Maldini (Defans)

Pirlo (Orta Saha)

Gattuso (Orta Saha)

Seedorf (Orta Saha)

Kaka (Orta Saha)

Shevchenko (Forvet)

Inzaghi (Forvet) veya Crespo (Forvet)

Efsane Milan kadrosu genel olarak bu şekildedir diyebiliriz. Fakat dediğimiz gibi 1-2 futbolcu oynama olabilir. Ama herkesin aklında olan ve herkesin sayabildiği isimler bunlardır desek yanlış olmaz. Fakat burada forvet için Crespo yerine Flippo Inzaghi 'nin olması gerektiği yönünde düşünceler de var. Aslında 2 futbolcu da gayet iyi olduğu için listeye ikisini de ekledim. Siz hangisini tercih edersiniz yorum bölümünden yazabilirsiniz.

Şimdi efsane Milan kadrosunun dizilimini paylaşalım.

Görsel kaynak : Star TV Televizyon

- Kalede Dida yer alıyor.

- Defansın sağında Cafu, ortasında Nesta ve Stam ikilisi, solunda ise Maldini yer alıyor.

- Orta sahada sağda Gattuso, solda Seedort, oyun kurucu Pirlo ve ofansif orta saha Kaka yer alıyor.

- Forvette ise efsane iki isim var. Shevchenko ve Inzaghi forvetteki isimler. Bu isimlere ek olarak Crespo'yu da bu efsane kadro içerisine sayabiliriz.

NOT = Efsane Milan kadrosu hakkında görüşlerinizi yorum bölümünden belirtebilirsiniz. Teşekkürlerimizi iletiyoruz...

Efsane Milan kadrosundaki isimlerin resimlerini de sizlere paylaşalım.

DİDA (1)

Efsane kadrodaki belki de en tartışmalı isim kaleci Dida'dır. Fakat yine de dönemin en iyi kalecileri arasında yer almaktadır.

CAFU (2)

Brezilya'nın efsanesi. Dönemin en iyi sağ beki.

NESTA (13)

Fıfa oynayanlar bilir. Nesta'nın gücü 90'ın üzerindeydi. Sanırım tartışmaya gerek yok, dönemin değil dünyanın en iyi defansları arasında yer alıyor.

STAM (31)

Nesta ile efsane ikili olmuş bir isim.

MALDİNİ (3)

Evet şampiyonlar ligi finallerinin en erken golünü atan abimizdir kendisi. O golü hatırladınız dimi. Hani İstanbul'da atılan... Ama kupayı kaçırmıştık...

PİRLO (21)

Pirlo yılların efsanesi, frikik ustası. Anlatmaya gerek yok.

GATTUSO (8)

Efsane kadronun bel kemiğini oluşturan isimlerden birisi.

SEEDORF (20)

Uzaktan şutlarıyla meşhur efsane futbolcu. PES ve FIFA'da az gol atmadık kendisiyle...

KAKA (22)

Alanında daha iyisi varsa yorumlara yazabilirsiniz... O paslar, o çalımlar, muazzam...

SHEVCHENKO (7)

Dönemin değil Milan'ın en iyi forvetlerinden birisidir. Ah o 2005 şampiyonlar ligi finalinde 3-0 öndeyken 4. golü de atsaydı Milan maçı kazanıyordu ama neyse olan oldu... Bu arada zamanında Shevchenko Fenerbahçe'ye 4 gol atmıştı. Bu maçta İlker Yasin'in "Döndürmeyin Shevchenko'yu" repliği hafızalara kazınmıştı.



INZAGHİ (9)

2007 şampiyonlar ligi finalinde 2 gol atan abimizdir. 9 numaranın hakkını veren en iyi futbolculardan birisi...

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