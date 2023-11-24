Efsane Kasım İndirimi için AVM Önünde Metrelerce Kuyruk Oluştu

Esenyurt'taki bir AVM'de Kasım ayı indirimlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren alışveriş merkezinin önünde sıraya girdi. Metrelerce kuyruk oluşan AVM'nin önünde bekleyen vatandaşlar, indirimlerin başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. İndirimlerin yüzde 30 ile yüzde 40 arasında olacağı belirtilirken, vatandaşlar bu durumun bütçeleri için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyor.

Efsane Kasım indirimi için AVM önünde metrelerce kuyruk oluşturdular

24.11.2023 11:02:07 İstanbul / Genel / 20231124AW083507 (ÖZEL HABER)

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- Efsane Kasım indirimi için AVM önünde metrelerce kuyruk oluşturdular

- Metrelerce uzayan sıraya giren genç kız, "Her türlü savaşa hazırım"

(Fotoğraflı)

Murat Delice - Erdal Can İçelli - Ozan Erturan - Hakan Polat

İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta bir AVM'de Kasım ayı indirimleri nedeniyle oluşan metrelerce kuyruk drone ile havadan görüntülendi. Metrelerce oluşan kuyruğa girenlerden bir genç ise, " Yapacak bir şey yok her türlü savaşa hazırım" dedi.

Dünya genelinde başlatılan ve her yıl tekrarlanan Büyük Kasım ayı indirimlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Esenyurt'ta bir Alışveriş Merkezi'nin önünde sabah erken saatlerden itibaren sıraya girdi. Alışveriş merkezi açılış saatine kadar sıraya giren vatandaşların kuyruğu metrobüs üst geçidini buldu. Oluşan sıra drone ile havadan da görüntülendi.

Yaklaşık 1 saattir sırada olduğunu belirten Mert Öztürk, "İndirimlerin olduğunu duydum kuyruğa geldim. Kıyafet alacağım erkenden geldim. İndirimler söylediği kadarıyla yüzde 30 yüzde 40 arası olacak benimde bütçem için iyi bir durum" dedi.

Sibel Metin isimli bir kadın ise, "İnşallah sıra bize de gelecek. Bekliyoruz. Montlara bakacağım. Yeni geldim sayılır. Azimliyiz başaracağız" diye konuştu.

" Her türlü savaşa hazırım"

3 senedir Kasım ayı indirimlerine gittiğini söyleyen Yağmur Metin, " heyecanlayım. 3 senelik tecrübem olmasına rağmen geç kaldım. Sıra çok ama yapacak bir şey yok her türlü savaşa hazırım" şeklinde konuştu.

(MD-ZB-BA-Y)