efsane cuma ne zaman? Trendyol kasım indirimi 2022 ne zaman?

Vatandaşlar Trendyol kasım indirimi hakkında detayları merak ediliyor. İndirimlerden yararlanarak alışveriş yapmak isteyen binlerce vatandaş konuya dair bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Trendyol kasım indirimi ne zaman, Trendyol kasım indirimi son gün ne zaman? İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler.

Milyonlarca vatandaşın beklediği Trendyol kasım indirimi, her yıl olduğu gibi bu yılda belirli tarih aralıklarında gerçekleşiyor. Binlerce kategoride farklı ürünler indirime girecek ve vatandaş için uygun fiyatlara satılacak. Trendyol kasım indirimi ne zaman? Trendyol kasım indirimi son gün ne zaman? İşte Detaylar...

TRENDYOL EFSANE KASIM NE ZAMAN?

Efsane Kasım 2022 yılında 25 Kasım tarihine denk gelir. Günler öncesinden yapılan alışveriş listeleri tek bir günde tamamlanamayacağı için indirimler tek bir günle sınırlı kalma

2022 EFSANE CUMA İNİDİRMLERİ NE ZAMAN?

Ülkemizde de bu tarihlerde pek çok online satış sitesi ve kurumsal firma indirimler yapıyor. Türkiye'de Black Friday, Efsane Cuma, Muhteşem Cuma gibi isimlerle adlandırılıyor. Bu alışveriş günleri firmalara göre değişkenlik gösterse de genel olarak Efsane Cuma 23-26 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

EFSANE CUMA NEDİR?

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.