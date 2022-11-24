İndirim fırsatları ile bilinen ve yıl boyunca birçok kişi tarafından heyecanla beklenmekte olan Efsane Cuma ne zaman? Sorusu, tarihinin yaklaşması ile birlikte en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Efsane Cuma tarihin merak eden vatandaşlar Efsane Cuma indirimleri ne zaman 2022? Sorusunu araştırıyor. Peki, Efsane Cuma ne zaman? Efsane Cuma indirimleri ne zaman 2022?

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EFSANE CUMA NE ZAMAN?

25 Kasım Cuma günü gece saat 00.01 itibarıyla başlayan indirimler bir sonraki gece yarısına kadar yani 26 Kasım saat 00.01'e kadar devam etmektedir.

BLACK FRIDAY NEDİR?

ABD'de, Black Friday Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma günüdür. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar. Bugün beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday resmi bir tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır, ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar. Son yedi yıl içinde, bu günde indirim yapan şirketlerin kârları sürekli artmıştır.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir. Black Friday gününde 2000'li yıllara kadar sabah 06:00'da açılan mağazalar bu tarihten sonra sabah 04:00 ila 05:00 saatlerinde hizmet vermeye başladı. 2011 yılından sonra bazı mağazalar Black Friday gününde 24 saat hizmet verme kararı aldı.