Konami'nin yeni seri futbol oyunu eFootball'un yeni oyunu olan Efootball 2024 saat kaçta açılıyor? Sorusu oyuncular tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. Peki, Efootball 2024 saat kaçta açılıyor? Efootball 2024 ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Efootball 2024 saat kaçta açılıyor? Sorusu, oyuncular tarafından merak ediliyor ve heyecanla araştırılıyor. Yapılan değişiklikler ile birlikte gündeme gelen oyunun yeni serisi hakkında araştırmalar son hızıyla devam ediyor ve gelişmeler anlık olarak takip ediliyor. Peki, Efootball 2024 saat kaçta açılıyor? Efootball 2024 ne zaman, hangi tarihte açılacak?

EFOOTBALL 2024 SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

İnternet üzerinde yer almakta olan Konami haberlerine göre Efootball 2024'ün çıkış tarihi 24 Ağustos olarak duyuruldu. Fakat belirtilmekte olan tarihin değişiklik gösterebileceği öngörülüyor. Buna göre Efootball 2024'ün çıkış tarihi farklılık gösterebilir. Ayrıca oyuna bugün yapılan bakım nedeniyle birçok oyuncu tarafından nefesler tutuldu ve bakıma dair henüz bir resmi açıklama gerçekleştirilmedi. Konu hakkında yaşanacak olan sıcak gelişmeler dahilinde haberimiz güncellenecektir.