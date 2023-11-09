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Eflani'de yıkılan hükümet konağının yerine yeni bina yapılıyor

Karabük'ün Eflani ilçesinde deprem dayanıklılık testini geçemediği için yıkılan hükümet konağının yerine yeni bir bina inşa ediliyor. Candaroğulları Mahallesi'nde bulunan eski konağın yerine 3 katlı yeni hükümet konağı yapılacak.