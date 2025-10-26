Efkan Bekiroğlu kimdir? Efkan Bekiroğlu kaç yaşında, nereli? Efkan Bekiroğlu hangi takımlarda oynadı, piyasa değeri nedir?

Futbol dünyasında yetenekleriyle dikkat çeken isimlerden biri olan Efkan Bekiroğlu, Almanya altyapılarında yetiştikten sonra Türk futbolunun önemli oyuncularından biri haline gelmiştir. Peki, Efkan Bekiroğlu kimdir? Efkan Bekiroğlu kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Efkan Bekiroğlu piyasa değeri nedir? Detaylar haberimizde...

EFKAN BEKİROĞLU KİMDİR?

Efkan Bekiroğlu, 14 Eylül 1995 doğumlu olan ve Almanya'nın Dachau şehrinde dünyaya gelen Türk futbolcudur. Alman futbol altyapısında yetişmiş ve profesyonel kariyerine Almanya'da başlamıştır. Ancak Türk futboluna olan ilgisi ve yeteneği sayesinde Süper Lig'de de önemli bir oyuncu olmuştur.

EFKAN BEKİROĞLU KAÇ YAŞINDA?

Efkan Bekiroğlu, 14 Eylül 1995 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 30 yaşına girmektedir. Bu yaş, futbolculuk kariyerinin olgunluk dönemine denk gelmektedir ve Efkan, deneyimiyle takımlarına önemli katkılar sağlamaktadır.

EFKAN BEKİROĞLU NERELİ?

Efkan Bekiroğlu, Almanya'nın Dachau şehrinde doğmuş olsa da, ailesi Türk kökenlidir. Bu nedenle, hem Türk hem de Alman kültürlerine sahip bir futbolcu olarak yetişmiştir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ve Süper Lig'de yerli statüsünde forma giymektedir.

EFKAN BEKİROĞLU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Efkan Bekiroğlu'nun kulüp kariyeri, Almanya'da başlamış ve ardından Türkiye'ye transfer olmuştur. Kariyerinde şu takımlarda forma giymiştir:

Phönix München: Profesyonel kariyerine burada başlamıştır.

Unterföhring: Bu kulüpte de forma giymiştir.

Augsburg II: Bu kulüpte de oynamıştır.

1860 München: Almanya 3. Lig ve rezerv liglerinde sergilediği performans, Türkiye'nin yolunu açmıştır.

Alanyaspor: Süper Lig'deki ilk maçına burada çıkmıştır.

MKE Ankaragücü: 2024-2025 sezonunun devre arasında transfer olmuştur.

Sivasspor: Ankaragücü'nden kiralık olarak transfer olmuştur.

Göztepe: 2025 sezonuyla birlikte bu kulübe katılmıştır.

EFKAN BEKİROĞLU PİYASA DEĞERİ

Efkan Bekiroğlu'nun piyasa değeri, futbol dünyasında oyuncunun yetenekleri ve performansıyla doğru orantılı olarak değişiklik göstermektedir. 2025 yılı itibarıyla piyasa değeri yaklaşık olarak 1.3 milyon Euro olarak belirlenmiştir. Bu değer, onun Süper Lig'deki önemli oyunculardan biri olduğunu göstermektedir.

Efkan Bekiroğlu'nun kariyeri, Almanya'da başlayan ve Türkiye'de devam eden başarılı bir futbolculuk serüvenini yansıtmaktadır. Hem kulüp takımlarındaki performansı hem de Süper Lig'deki katkılarıyla dikkat çeken bir oyuncudur. Gelecekteki başarıları, Türk futboluna olan katkılarını daha da artıracaktır.